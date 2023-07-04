Легенда ММА Алистар Оверим завершил карьеру. Ранее его дисквалифицировали из-за допинга

Известный боец, легенда ММА Алистар Оверим объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Я действительно принял решение завязать с боями. Больше не вижу себя в этом. Я отдал поединкам 25 лет, на протяжении которых случилось много крутого. Но настало лучшее время, чтобы уделить внимание здоровью. Я посвящу этому следующую главу своей жизни», — сказал Оверим в интервью YouTube-канала Jon Bravo Films.

Отметим, что 43-летний спортсмен стал вегетарианцем и значительно сбросил вес. По его словам, он потерял 27 кг.

«Я кардинально поменял свою диету и стал вегетарианцем. У меня больше нет желания есть мясо. Это мой выбор», — сказал Оверим.

Боец также добавил, что мясо оказывает на людей негативный эффект. Овериму нравится вкус мяса, но он принял такое решение.

Напомним, в марте 2023-го бойца дисквалифицировали на один год, поскольку он нарушил антидопинговые правила. За свою продолжительную карьеру спортсмен из Нидерландов становился чемпионом Strikeforce и DREAM. Оверим был претендентом на титул UFC в тяжёлом весе. Он принял участие в 67 боях, в которых одержал 47 побед и потерпел 19 поражений. Один поединок признали несостоявшимся. Последний бой спортсмена в ММА состоялся в феврале 2021 года, когда он потерпел поражение техническим нокаутом от Александра Волкова.