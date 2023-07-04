Александр Емельяненко опубликовал видео своего поединка, обработанное нейросетью
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко у себя в телеграм-канале выложил видео своего поединка с бразильцем Габриэлем Гонзагой. Хайлайты боя обработаны нейросетью.
Поединок состоялся в мае 2018 года в организации RCC. Российский боец одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.
Напомним, последний поединок Емельяненко состоялся в мае. Тогда известный боец схлестнулся с блогером Евгением Ершовым. Емельяненко одержал победу болевым приёмом. При этом отмечалось, что Александр был в плохом состоянии. После этого Емельяненко должен был провести поединок с Джеффом Монсоном. Бой планировали провести в августе в Уфе, однако позже стало известно, что его отменили.
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