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«Люди использовали его и зарабатывали на нём». Монсон сообщил о срыве боя с Емельяненко

«Люди использовали его и зарабатывали на нём». Монсон сообщил о срыве боя с Емельяненко
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Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон сообщил, что его бой с российским бойцом ММА Александром Емельяненко отменён.

«Последний бой у меня будет в конце августа в Уфе. Но не с Емельяненко. Сейчас он получает медицинскую помощь, в которой нуждается. Многие люди долгое время использовали его, чтобы заработать деньги на нём. Они не заботились о нём как о человеке», — приводит слова Монсона «Матч ТВ».

Изначально планировалось, что поединок Джеффа Монсона и Александра Емельяненко состоится в августе в Уфе. Это должен быть последний бой Монсона в карьере.

Емельяненко свой последний поединок провёл в мае с блогером Евгением Ершовым и выиграл болевым приёмом. Однако отмечалось, что боец был в плохом состоянии.

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