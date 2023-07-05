«Это станет проблемой Волкановски». Родригес рассказал о своём главном преимуществе

Мексиканский боец смешанных единоборств, обладатель временного титула чемпиона UFC в полулёгком весе Яир Родригес высказался по поводу предстоящего поединка с Александром Волкановски.

«Не знаю, самый ли я опасный соперник для него, но я точно тот, кто является самым непредсказуемым и вариативным. Он не знает, как я буду действовать. Буду ли я действовать как левша или как правша, буду ли я лезть в борьбу. Всё это неизвестно. Зачастую все стили достаточно предсказуемы. Я же умею менять стили в зависимости от соперника, и это моё главное преимущество. Считаю, что именно это станет главной проблемой Волкановски», — приводит слова Родригеса MMAJunkie.

В общей сложности Волкановски провёл в смешанных единоборствах 27 боёв, в которых одержал 25 побед (12 нокаутом) и потерпел два поражения. На счету Родригеса 19 поединков, в которых им было добыто 15 побед (пять нокаутом). Три раза Яир терпел поражения, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.