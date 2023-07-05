Волкановски: может быть, Яир выйдет и надерёт мне задницу

Австралийский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски высказался по поводу предстоящего поединка с представителем Мексики Яиром Родригесом.
«Я никогда не заглядываю «за спину» моему сопернику. Люди могут так думать, но они не знают, насколько усердно я готовился к предстоящему бою. Так что мне плевать. Если они так думают, мой им совет — посмотрите наш поединок. Возможно, я не тренировался достаточно усердно для победы. Может быть, Яир выйдет и надерёт мне задницу. Посмотрите наш бой — и вы узнаете», — приводит слова Волкановски пресс-служба UFC.
В общей сложности Волкановски провёл в смешанных единоборствах 27 боёв, в которых одержал 25 побед (12 нокаутом) и потерпел два поражения. На счету Родригеса 19 поединков, в которых им было добыто 15 побед (пять нокаутом). Три раза Яир терпел поражения, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.
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