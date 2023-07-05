Родригес: Волкановски будет тяжело победить меня, мой стиль особенный
Поделиться
Временный чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) мексиканец Яир Родригес высказался о предстоящем поединке с лидером дивизиона австралийцем Алексом Волкановски.
«Станет ли этот поединок тяжелейшим в моей карьере? Я не знаю. Алекс Волкановски и вправду хорош, он талантливый, взрывной и обученный… У него есть всё, о чём говорят, и я не хочу повторяться, все и так это знают.
В боях вопрос заключается в стилях. Сможет ли один стиль победить другой? У кого из парней будет более удачный день? Я считаю, что ему будет тяжело победить меня. Он, возможно, считает иначе, но мой стиль, без сомнений, особенный», – сказал Родригес на пресс-конференции.
Поединок Волкановски – Родригес возглавит турнир UFC 290, который состоится 9 июля в Лас-Вегасе (США).
Материалы по теме
Комментарии
- 5 июля 2023
-
22:12
-
21:55
-
21:39
-
20:59
-
20:04
-
19:05
-
18:55
-
17:58
-
17:18
-
16:39
-
16:27
-
15:49
-
14:56
-
14:49
-
14:01
-
13:32
-
12:52
-
12:34
-
11:57
-
11:49
-
11:31
-
11:08
-
10:47
-
10:05
-
09:54
-
09:48
-
09:34
-
00:38
-
00:27
- 4 июля 2023
-
23:46
-
23:23
-
22:20
-
22:05
-
21:23
-
20:20
Партнерский контент