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Родригес: Волкановски будет тяжело победить меня, мой стиль особенный

Родригес: Волкановски будет тяжело победить меня, мой стиль особенный
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Временный чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) мексиканец Яир Родригес высказался о предстоящем поединке с лидером дивизиона австралийцем Алексом Волкановски.

«Станет ли этот поединок тяжелейшим в моей карьере? Я не знаю. Алекс Волкановски и вправду хорош, он талантливый, взрывной и обученный… У него есть всё, о чём говорят, и я не хочу повторяться, все и так это знают.

В боях вопрос заключается в стилях. Сможет ли один стиль победить другой? У кого из парней будет более удачный день? Я считаю, что ему будет тяжело победить меня. Он, возможно, считает иначе, но мой стиль, без сомнений, особенный», – сказал Родригес на пресс-конференции.

Поединок Волкановски – Родригес возглавит турнир UFC 290, который состоится 9 июля в Лас-Вегасе (США).

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