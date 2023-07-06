Бразилец Маркус Алмейда: не стал бы называть Хабиба величайшим бойцом

Бразильский боец ONE Маркус Алмейда поделился мыслями о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе, россиянине Хабибе Нурмагомедове. Алмейда высказал мнение, что Хабиб рано завершил карьеру, в противном случае россиянин мог бы добиться гораздо большего.
«Не стал бы называть его величайшим бойцом, потому что он мог бы сделать гораздо больше. Разве я неправ? Он завершил карьеру молодым. Вот почему я не стану называть его особенным или что-то в этом роде», — сказал Алмейда на канале JAXXON PODCAST в YouTube.
Хабиб за время карьеры в ММА провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.
Хабиб Нурмагомедов тренируется на беговой дорожке:
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