Бо Никал нокаутировал Валентина Вудбёрна на первой минуте боя UFC 290

В ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В рамках главного карда американец Бо Никал встретился с соотечественником Валентином Вудбёрном.

Поединок завершился победой Никала нокаутом на первой минуте боя, а именно на 38-й секунде. Для него эта победа стала пятой в профессиональной карьере. Американец не потерпел ни одного поражения. Никал в свои 27 лет провёл второй бой в UFC. Предыдущий поединок был выигран у Джейми Пикетта.

Вудбёрн потерпел первое поражение в профессиональной карьере. До этого американец выиграл восемь боёв из восьми, однако в UFC этот бой стал первым для него.

В главном бою чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound австралиец Алекс Волкановски (25-2) сразится с мексиканцем Яиром Родригесом (17-3).