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Стерлинг: сложно сомневаться в победе Волкановски, но Родригес непредсказуемый

Стерлинг: сложно сомневаться в победе Волкановски, но Родригес непредсказуемый
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Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг назвал фаворита боя за титул в полулёгком дивизионе между чемпионом Александром Волкановски и претендентом Яиром Родригесом. Их бой возглавит турнир UFC 290.

«Не поймите меня неправильно: очень трудно сомневаться в Волкановски, но Яир привносит в октагон тот самый фактор непредсказуемости, который заставляет меня чувствовать, что он может сделать это на UFC 290.

Это спорт, в котором может произойти все!» — сказал Стерлинг в своем подкасте.

Напомним, титульный поединок между Шоном О’Мэлли и Алджамейном Стерлингом пройдёт на турнире UFC 292, который состоится в Бостоне 19 августа.

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