Де ла Хойя: Джермелл Чарло опаснее для Канело, чем Джермалл, хоть он и меньше

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя высказался об ожидаемом поединке между бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Джермаллом Чарло.

Напомним, бойцы сразятся за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) в сентябре.

«Абсолютный чемпион против абсолютного чемпиона – это хорошо для бокса. Люди удивлены, Канело выбрал меньшего бойца, однако я считаю, что меньший Чарло может быть даже опаснее для него. Он агрессивнее и быстрее, а также способен оставаться напротив соперника.

Снимаю шляпу перед Чарло. Я понимаю, это большой чек для него, и он учитывал это, когда принимал решение о поединке с Канело, но перед ним стоит непростая задача», – сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу FightHype.com.