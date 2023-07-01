Бивола и Цзю «кинули». Бокс потерял два грандиозных боя из-за трусости

Профессиональный бокс по ходу всего 2023 года несёт большие потери. Статусные бои срываются один за другим. А теперь прозвучала новость, которая повергла фанатов этого вида спорта из России в шок. Сауль Альварес проведёт поединок с Джермеллом Чарло. С тем самым, который является абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе. Именно его так настойчиво хотел побить Тим Цзю. Но не только наследник Кости лишился потенциального соперника.
В команде Дмитрия Бивола были уверены, что осенью их ждёт реванш с Канело. Такой бой мог получиться для россиянина очень денежным просто из-за вывески. Кроме того, в последнее время Альварес больше занят гольфом и употреблением алкоголя, чем подготовкой к поединкам. Поэтому бой мог превратиться в лёгкую прогулку. Но в итоге теперь придётся искать другого соперника. Возможно, всё-таки пора вернуться к идее подраться с Артуром Бетербиевым.
Ещё обиднее за Тима Цзю, для которого поединок с Джермеллом Чарло мог стать настоящим прорывом в карьере. Пока бои наследника Кости получаются слишком простыми и быстрыми, а такое испытание должно было окончательно ответить на все вопросы о состоятельности австралийца. Но Джермелл продолжает водить команду Тима за нос. Объявление о поединке с Канело спустя два дня после разговоров о подтверждении встречи с Цзю – настоящий удар в спину.
Тим уже отреагировал на последние новости. Он раздражён решением Джермелла: «Канело избегает Бенавидеса, Чарло избегает Цзю. Джермелл, я сделаю это быстрее, чем Сауль. Так что вперёд, залечивай свою руку и давай потанцуем. Давай потанцуем в октябре. Всё на уважении».
Но, видимо, поединок Канело и Чарло – дело решённое. Джермелл настолько хочет этого боя, что поднимется на две весовые категории. И всё ради того, чтобы не пересекаться с Тимом, который последними боями навёл ужас. Теперь Цзю и Биволу будет очень непросто найти себе оппонентов. Говоря откровенно, этих парней избегают, поскольку прекрасно понимают их мощь.
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