Дрозд: бой Фьюри и Нганну — это не про бокс, чисто коммерческая история и заработок денег

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Григорий Дрозд высказался о бое между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
«Тайсон Фьюри выбрал коммерческий бой, как в своё время Флойд Мейвезер. Это интересный поединок, который объединит поклонников двух видов спорта: бокса и ММА — и соберёт хорошие просмотры. Бойцы получат большие гонорары. Что касается спорта, то конкуренции там нет. Тайсон Фьюри – номер один в тяжёлом весе профессионального бокса. Нганну – большой парень и может ударить, но у него ничего не получится, потому что бокс – это не ММА. Скорее всего, бой будет выставочным, но, думаю, драться они будут по-настоящему. Им же не шестой десяток идёт, как Рою Джонсу и Майку Тайсону. Тогда они реально не били друг друга. Бой Фьюри – Нганну – это не про бокс, это чисто коммерческая история и заработок денег», – приводит слова Дрозда MMA.Metaratings.ru.
Напомним, ранее стало известно, что бой между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября. Правила и количество раундов пока что неизвестны.
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