Нагибин: у Волкановски нет шансов в реванше с Махачевым, второй бой для Ислама будет легче

Боец RCC Тимур Нагибин высказался о возможном реванше между Александром Волкановски и Исламом Махачевым.

«Есть ли шансы у Волкановски в реванше с Махачевым? Ну я думаю, что нет. Объективно, если честно говорить, то думаю, что нет. Считаю, второй бой пройдёт легче, чем первый. Это сильное заблуждение считать, что если первый бой он провёл так, значит, во втором будет ещё сильнее. Я думаю, нет. Второй бой Махачев досрочно даже может выиграть. Ислам такой боец, который улучшается, он исправит все ошибки, которые допустил в том бою, и вернётся только лучше», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, 12 февраля в Перте (Австралия) Махачев провёл первую защиту чемпионского пояса UFC в лёгком весе, одержав победу над Волкановски единогласным решением судей.