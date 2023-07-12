Майк Тайсон назвал современного боксёра, больше всего похожего на него
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон поделился мнением о современном боксёре, который напоминает ему его самого. По словам Тайсона, таковым является мексиканец Исаак Крус, в чьём послужном списке в настоящий момент 27 боёв (24 победы – два поражения – одна ничья).
«Мне нравятся многие современные бойцы, к примеру Джервонта Дэвис. Но я не знаю, есть ли сегодня кто-нибудь близкий мне. И если бы нужно было назвать кого-то одного, самого близкого ко мне, я бы назвал Исаака Круса. Он невысок и коренаст для своей весовой категории и, как и я, идёт вперёд. Самый тяжёлый бой у Дэвиса был как раз с ним», — приводит слова Тайсона The Ring.
Хасбик боксирует с Майком Тайсоном:
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