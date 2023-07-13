Сергей Ковалёв сообщил о срыве боя с последним соперником Бивола

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound, россиянин Сергей Ковалёв сообщил о срыве поединка с мексиканским экс-чемпионом Хильберто Рамиресом.
«Когда менеджер объявил мне о бое против Гильберто Рамиреса, я обрадовался как дитя и принял этот вызов, несмотря на то, что у нас была запланирована семейная поездка в Колумбию.
Я проводил свою семью в Колумбию, так как всё уже было оплачено, а сам начал подготовку к бою 19 августа. День за днём я тренировался и готовился к бою, а сегодня утром мне позвонил менеджер и сообщил, что бой отменяется, так как они очканули со мной боксировать», – написал Ковалёв в социальных сетях.
Напомним, россиянин не выступал с мая 2022 года, когда победил единогласным судейским решением болгарина Тервела Пулева.
- 13 июля 2023
-
00:59
-
00:54
-
00:17
-
00:07
- 12 июля 2023
-
23:56
-
23:11
-
22:50
-
22:38
-
22:10
-
21:00
-
20:14
-
19:34
-
19:08
-
18:21
-
17:59
-
17:24
-
16:57
-
16:21
-
15:43
-
15:26
-
14:54
-
13:48
-
13:05
-
12:52
-
12:18
-
12:00
-
11:43
-
11:32
-
11:18
-
10:40
-
10:20
-
10:10
-
09:50
-
09:41
-
09:25