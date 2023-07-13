Федерации бокса Новой Зеландии и Аргентины покинули IBA
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Федерации бокса Новой Зеландии и Аргентины заявили о выходе из состава Международной ассоциации бокса (IBA), сообщает insidethegames. Это третья и четвёртая страны, которые официально объявили о прекращении взаимодействия с организацией. Ранее о выходе из IBA заявили национальные федерации США и Швейцарии.
В прошлом месяце IBA была лишена признания МОК из-за неспособности провести требуемые реформы в области управления, финансов и этики. Организация, ранее называвшаяся AIBA, с 2019 года отстранена от участия в организации турниров по боксу на Олимпийских играх.
Национальная федерации бокса Новой Зеландии также заявила, что намерена присоединиться к World Boxing – новой организации, созданной в этом году и намеренной получить признание МОК.
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