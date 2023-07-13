Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу поединка Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями по поводу поединка между боксёром Тайсоном Фьюри и бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну.
«Тайсон Фьюри, этот парень сейчас лучший. Я думаю, что Тайсон Фьюри находится на другом уровне в боксе. Если они будут драться в ММА, то, конечно, у Фрэнсиса Нганну есть шанс… Если они будут драться в UFC, то Тайсон Фьюри даже будет аутсайдером.
В боксе я не вижу никого, кто мог бы выйти на его уровень. Может быть, Александр Усик. Усик будет самым сложным испытанием для Тайсона Фьюри.
Фрэнсис Нганну может перейти в бокс, он будет зарабатывать $ 50-60 млн, он должен это сделать. Почему бы и нет? Потому что я знаю, что Фрэнсис выбрался из бедной жизни… Если кто-то платит тебе больше денег, иди и возьми их, если твоя цель — деньги», — сказал Хабиб в интервью Sky Sports.
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