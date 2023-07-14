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Инсайдер прояснил слухи о возвращении Ронды Роузи в UFC

Инсайдер прояснил слухи о возвращении Ронды Роузи в UFC
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Известный журналист и инсайдер UFC Ариэль Хельвани прокомментировал слухи, согласно которым звёздный боец смешанных единоборств Ронда Роузи может вернуться в UFC. Ранее об этом рассказала американка Челси Чендлер.

«Мне сказали, что Ронда Роузи не рассматривает возможность возвращения в UFC. Ходившие недавно слухи не соответствуют действительности», — написал Хельвани на своей странице в социальных сетях.

В смешанных единоборствах Роузи одержала 12 побед и потерпела два поражения. Последний поединок она провела в декабре 2016 года, проиграв техническим нокаутом Аманде Нуньес на 48-й секунде боя. В 2018 году Ронда дебютировала в рестлинге и стала чемпионкой одного из двух главных брендов WWE, RAW, но в 2019 году уступила титул Ребекке Куин, выступающей под именем Бекки Линч.

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