Жорж Сен-Пьер назвал единственного бойца, поединка с которым он хотел бы избежать
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях легендарный канадец Жорж Сен-Пьер признался, что предпочёл бы избежать поединка с американским бойцом и грэпплером Гордоном Райаном. Ранее стало известно, что Сен-Пьер примет участие в турнире по грэпплингу UFC Fight Pass Invitational 6. Он состоится 14 декабря 2023 года.
«Если и есть парень, с которым я не хотел бы соревноваться в борьбе, то это Гордон Райан», — сказал Сен-Пьер на канале UFC — Ultimate Fighting Championship в YouTube.
Сен-Пьер за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 28 боёв, в которых одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения. Сейчас Сен-Пьеру 42 года.
Сен-Пьер и Томпсон разыграли конфликт Смита и Рока на «Оскаре»:
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