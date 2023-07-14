Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Жорж Сен-Пьер назвал единственного бойца, поединка с которым он хотел бы избежать

Жорж Сен-Пьер назвал единственного бойца, поединка с которым он хотел бы избежать
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях легендарный канадец Жорж Сен-Пьер признался, что предпочёл бы избежать поединка с американским бойцом и грэпплером Гордоном Райаном. Ранее стало известно, что Сен-Пьер примет участие в турнире по грэпплингу UFC Fight Pass Invitational 6. Он состоится 14 декабря 2023 года.

«Если и есть парень, с которым я не хотел бы соревноваться в борьбе, то это Гордон Райан», — сказал Сен-Пьер на канале UFC — Ultimate Fighting Championship в YouTube.

Сен-Пьер за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 28 боёв, в которых одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения. Сейчас Сен-Пьеру 42 года.

Сен-Пьер и Томпсон разыграли конфликт Смита и Рока на «Оскаре»:

Материалы по теме
Сен-Пьер прояснил вероятность схватки с Хабибом на турнире UFC Fight Pass Invitational 6
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023