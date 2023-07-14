Камил Гаджиев: титульный бой в тяжёлом весе сейчас невозможен, но можно сделать Гран-при
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Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что в ближайшем будущем не планирует проводить титульный бой в тяжёлом весе, так как бывший обладатель пояс Юсуп Шуаев имеет серию из трёх поражений подряд.
«В данной ситуации титульный бой невозможен. Юсуп нуждается в перезагрузке. И делать бой ради боя за пояс… Конечно, мы так хулиганили, но сейчас не хотелось бы. Тяжёлый вес – это имиджевая штука. Может, сделать Гран-при. Омар Алиев выступает у нас. Можно позвать кого-то, кто больше шумит в медиа-пространстве, но может драться. На восьмёрку у нас не хватит сил, времени или денег. Четвёрку я бы сделал. В ней можно посмотреть, кто на что горазд», – приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.
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