Камил Гаджиев анонсировал сбор 45 млн рублей на проведение боя Минеев — Исмаилов

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев предложил болельщикам скинуться на проведение восьмираундового боя по правилам бокса между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

«Мы часто слышим от зрителей — «классно было бы посмотреть этот бой». А от бойца слышим — все зрители хотят видеть мой бой!

Говорят, что хотят, или хотят на самом деле и в своём желании готовы пойти на определённые, пусть и небольшие, шаги ?)

Опыт организатора — умение не ввязываться опрометчиво в событие, которое может оказаться экономически провальным (так и умирают в итоге промоушены).

Свой опыт я решил перевести в технологическую плоскость. В ближайшее время запустим платформу, на которой будут собираться зрительские депозиты на 8-ми раундовый бой по боксу между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

У нас будет 60 дней на то, чтобы собрать 45 млн! Если да — в декабре проводим один из крупнейших турниров в истории, украшенный ещё и классным пресс-туром по стране.

Если не соберём 45 — значит на самом деле это противостояние не так уж и интересно. Тогда возвращаем депозиты и думаем о новых больших вызовах!» — написал Гаджиев на своей странице в социальной сети.