Гаджиев: Вагабов хочет драться, можно сделать бой с Минеевым по правилам кикбоксинга

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил о желании организовать бой между чемпионом организации Вагабом Вагабовым и известным российским бойцом Владимиром Минеевым по правилам кикбоксинга.

«Вагабов написал пост, что хочет драться по правилам бокса. Где бокс, там и кикбоксинг. Поговорю с Вагабом. Он уже год не дрался. Народ соскучился. В медиапространстве он достаточно активен. Поэтому бой Вагаба мог бы привлечь внимание. Надо поговорить с его командой. Можно что-то толковое сделать. В теории бой с Владимиром Минеевым по правилам кикбоксинга. У обоих есть кикбоксёрский опыт. После публикации Вагаба эта история обретает вторую жизнь», – приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Последний поединок Минеев провёл по правилам кикбоксинга в Москве, одолев нокаутом Фернандо Родригеса 18 ноября 2022 года.

Вагаб Вагабов провёл свой последний бой год назад, защитив титул чемпиона AMC Fight Nights в полутяжёлом весе с Давидом Бархударяном.