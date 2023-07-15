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Рамазан Исмаилов: бой Нурмагомедова и Сен-Пьера мог бы затмить любой турнир UFC

Рамазан Исмаилов: бой Нурмагомедова и Сен-Пьера мог бы затмить любой турнир UFC
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Известный тренер Рамазан Исмаилов высказался о возможном бое между экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях канадцем Жоржем Сен-Пьером по правилам грэпплинга.

«Как я вижу, Хабиб поддерживает форму. Не прямо на профессиональном уровне, но тренируется и борется в зале. При правильной раскрутке противостояние Нурмагомедова и Сен-Пьера могло бы затмить любой турнир UFC. Их можно назвать двумя небитыми чемпионами. Хабиб завершил карьеру без поражений, а Жорж взял реванши у всех обидчиков. В ММА хотели увидеть их бой, не получилось. По грэпплингу при правильной рекламе турнир с их участием будет грандиозным. Их схватка вывезет весь турнир. Я бы сам посмотрел их встречу даже в четыре часа утра. Хабиб считается лучшим борцом в ММА, а Сен-Пьер – один из лучших. Он очень разносторонний», – приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

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