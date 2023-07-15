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Ирина Алексеева: если Ронда Роузи вернётся, у меня всегда будет желание сразиться с ней

Ирина Алексеева: если Ронда Роузи вернётся, у меня всегда будет желание сразиться с ней
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Российский боец UFC Ирина Алексеева высказалась о возможном возвращении в промоушен Ронды Роузи, отметив, что хотела бы сразиться со звездой единоборств.

«Мне кажется, возвращение Ронды нереально. Скорее всего, ей это и не надо. Но, учитывая, что ушла Аманда Нуньес и в этот дивизион подписали много молодых и ярких проспектов, может быть, ей захочется выступить с новыми оппонентами, не такими, как Холли Холм и Джулиана Пенья. Думаю, если она вернётся, то будет драться с лучшими, как Генри Сехудо. Ей не придётся набирать рейтинг с нуля, как нам, новичкам, потому что она уже давно в эту историю вписана и входит в Зал славы UFC. Если она вернётся, у меня всегда будет желание сразиться с ней, но это на грани фантастики. Посмотрим, насколько это реально», – приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

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