Джошуа: в начале карьеры я заботился о своём рекорде, но всё равно дрался со всеми
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, британец Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) признался, что на данном этапе карьеры не беспокоится о своём рекорде в профессиональном боксе.
«Бойцы недостаточно регулярно выступают. С нами слишком хорошо обращаются. Когда о нас излишне заботятся, мы сыты, а нужно оставаться голодным. Слишком много достатка. Ты дерёшься в январе, а затем отдыхаешь до сентября. Жизнь хороша, понимаете, о чём я? Необходимо оставаться голодным.
У меня был такой момент, как защита своего нолика в графе поражений, но я всё равно дрался со всеми», – сказал Джошуа в эфире BBC 5 Live Boxing.
Напомним, 12 августа в Лондоне (Великобритания) Джошуа проведёт реванш с соотечественником, Диллианом Уайтом (29-3, 22 KO).
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