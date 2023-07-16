Отец Фьюри — о бое Тайсона с Нганну: Мохаммед Али делал то же самое, когда был чемпионом

Отец британского непобеждённого боксёра Тайсона Фьюри Джон одобрил решение сына согласиться на бой с франко-камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Тайсон победил всех, он лучший в мире. Любой человек с мозгами понимает, что это отличный бизнес-ход, это хороший заработок.

Люди, которые критикуют это решение, это те, которые совершенно не имеют никакого значения. Что Тайсон может сделать? Никто не хочет с ним драться. Он взялся за представленную возможность.

Теперь только Саудовская Аравия может организовывать такие бои, никто не может с ними конкурировать. Мохаммед Али тоже соглашался на подобные бои, когда был чемпионом. Это и есть профессиональный бокс. Это деньги и бизнес», — приводит слова Фьюри портал BoxingScene.