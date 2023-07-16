Фроч: побед над Кличко и Уайлдером недостаточно для того, чтобы Фьюри вошёл в Зал славы
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Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор, британец Карл Фроч заявил, что действующий обладатель титула WBC в супертяжёлом дивизионе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) на данном этапе карьеры недостоин включения в Зала славы бокса.
«Существуют разные критерии включения в Зал славы. Вы можете быть и промоутером… Я был включён туда за свои победы. Я осмелился стать великим, сражался с молодыми и непобеждёнными бойцами, такими как Джордж Гроувз, и теперь это наследие. Вот карьера, достойная Зала славы.
Заслуживает ли этого Фьюри? Великолепная победа над Кличко и трилогия с Уайлдером…. Этого недостаточно. Если он побьёт Энтони Джошуа и Усика, тогда да», – приводит слова Фроча BettingSites.
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