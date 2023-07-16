Дудакова объяснила, почему недовольна дебютом в UFC
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Российский боец UFC Виктория Дудакова прокомментировала первую победу в рамках престижнейшего промоушена мира.
Напомним, сегодня, 16 июля, Дудакова досрочно остановила на турнире UFC on ESPN 49 бразильянку Истелу Нунес, травмировавшую руку.
«Сначала я услышала, как она кричит. Я, на самом деле, не поняла… Рефери заходил в раздевалку и говорил, что пока он не остановит бой, продолжать нападать. Соответственно, я не знала, что мне делать. Она кричит, мне бить или стоять? Но в итоге вмешался рефери… Конечно, это не та победа, которую я хотела. После того, как я поняла, что произошло, я была расстроена», – сказал Дудакова на послематчевой пресс-конференции.
Ранее Дана Уайт показал снимок перелома соперницы Дудаковой.
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