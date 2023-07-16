Дана Уайт продемонстрировал снимок перелома соперницы Дудаковой

Президент UFC Дана Уайт в своих социальных сетях опубликовал снимок перелома бразильянки Истелы Нунес. Нунес получила травму в бою с россиянкой Викторией Дудаковой на турнире UFC on ESPN 49.

Снимок перелома Истелы Нунесё Фото: Социальные сети Даны Уайта

Бой между Дудаковой и Нунес закончился победой россиянки техническим нокаутом уже на 34-й секунде в первом раунде.

Для Дудаковой эта победа стала уже седьмой в семи поединках в смешанных единоборствах в карьере и первой в рамках UFC. Нунес потерпела пятое поражение в ММА. Также на счету бразильянки есть шесть выигранных поединков.

Также на турнире выступил ещё один россиянин — Альберт Дураев. В своём бою он уступил корейцу Чун Ён Паку, который смог исполнить удушающий приём. Завершится вечер поединком американки Холли Холм и бразильянки Майры Буэно Силвы в легчайшем весе.