Дана Уайт продемонстрировал снимок перелома соперницы Дудаковой

Президент UFC Дана Уайт в своих социальных сетях опубликовал снимок перелома бразильянки Истелы Нунес. Нунес получила травму в бою с россиянкой Викторией Дудаковой на турнире UFC on ESPN 49.
Снимок перелома Истелы Нунесё
Фото: Социальные сети Даны Уайта
Бой между Дудаковой и Нунес закончился победой россиянки техническим нокаутом уже на 34-й секунде в первом раунде.
Для Дудаковой эта победа стала уже седьмой в семи поединках в смешанных единоборствах в карьере и первой в рамках UFC. Нунес потерпела пятое поражение в ММА. Также на счету бразильянки есть шесть выигранных поединков.
Также на турнире выступил ещё один россиянин — Альберт Дураев. В своём бою он уступил корейцу Чун Ён Паку, который смог исполнить удушающий приём. Завершится вечер поединком американки Холли Холм и бразильянки Майры Буэно Силвы в легчайшем весе.
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