Дудакова: пришлось бы идти полноценно работать, если бы я проиграла Нунес

Российский боец Виктория Дудакова прокомментировала свою победу в поединке с представительницей Бразилии Истелой Нунес.

«Что было бы, если б я проиграла Нунес? Пришлось бы идти полноценно работать. Если ты хочешь выступать на высочайшем уровне, то нужно тренироваться два раза в день, правильно питаться, ходить на массаж, восстанавливаться полноценно. И этого ничего не было бы.

Спасибо моему тренеру – он помогает финансово, пытается найти деньги и тренирует меня. В принципе, он мне как и мама, и папа, и брат, и сват, и все на свете, потому что я с ним провожу большую часть времени», – приводит слова Дудаковой «Спорт-экспресс».

Бой между Дудаковой и Нунес закончился победой россиянки техническим нокаутом уже на 34-й секунде в первом раунде.

Для Дудаковой эта победа стала уже седьмой в семи поединках в смешанных единоборствах в карьере и первой в рамках UFC. Нунес потерпела пятое поражение в ММА. Также на счету бразильянки шесть выигранных поединков.