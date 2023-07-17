Дудакова: пришлось бы идти полноценно работать, если бы я проиграла Нунес

Российский боец Виктория Дудакова прокомментировала свою победу в поединке с представительницей Бразилии Истелой Нунес.
«Что было бы, если б я проиграла Нунес? Пришлось бы идти полноценно работать. Если ты хочешь выступать на высочайшем уровне, то нужно тренироваться два раза в день, правильно питаться, ходить на массаж, восстанавливаться полноценно. И этого ничего не было бы.
Спасибо моему тренеру – он помогает финансово, пытается найти деньги и тренирует меня. В принципе, он мне как и мама, и папа, и брат, и сват, и все на свете, потому что я с ним провожу большую часть времени», – приводит слова Дудаковой «Спорт-экспресс».
Бой между Дудаковой и Нунес закончился победой россиянки техническим нокаутом уже на 34-й секунде в первом раунде.
Для Дудаковой эта победа стала уже седьмой в семи поединках в смешанных единоборствах в карьере и первой в рамках UFC. Нунес потерпела пятое поражение в ММА. Также на счету бразильянки шесть выигранных поединков.
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