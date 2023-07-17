Рамазан Исмаилов: Чимаев — человек, который снесёт всех на своём пути

Известный тренер Рамазан Исмаилов высказался по поводу шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«У меня сложилось впечатление, что Хамзат – человек, который снесёт всех на своём пути. Как он пашет в зале, как он пашет в боях, он морально устойчив, он физически готов. У него есть хватка хищника. Я не вижу равного соперника для него. Даже Камару Усмана или Леона Эдвардса. Я такую ауру вижу вокруг него.

Бой в 84 кг, но Чимаев на спаррингах и Александра Густафссона отправлял. Я много примеров видел, как люди поднимаются в новый вес и раскрываются в нём. Тот же Устармагомед Гаджидаудов. Помимо него, есть и другие примеры, когда восстановление помогало бойцам. При жёсткой весогонке бойцам нужно одержать три победы: весогонка, восстановление и сам соперник. Фаворитом я вижу Хамзата. Он легко выигрывает», – приводит слова Исмаилова Metaratings.