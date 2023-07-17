Жорж Сен-Пьер назвал величайшего бойца MMA
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях легендарный канадец Жорж Сен-Пьер назвал величайшего бойца смешанного стиля. Им оказался член Зала славы UFC и победитель турниров UFC 1, UFC 2 и UFC 4 бразилец Ройс Грейси.
«Для меня, думаю, это Ройс Грейси. Потому что он делал то, что, вероятно, я уже никогда не увижу. Он дрался тогда, когда не было никаких весовых категорий, а правила были совершенно другие. Всё было совершенно по-другому. Вы заходили в клетку и думали, что, возможно, кто-то умрёт, понимаете?
Конечно, если вы поставите Ройса Грейси против действующего чемпиона, я не думаю, что он справится. Мне кажется, что настоящий величайший боец ещё даже не родился», – сказал Сен-Пьер в интервью Майклу Биспингу.
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