Миочич: я уйду с поясом на талии, а Джонс будет побит во всех аспектах

Двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Стипе Миочич высказался о предстоящем поединке со звёздным соотечественником Джоном Джонсом.

«Я не позволю ему делать то, что он хочет. Я буду решать, что мне делать. Буду диктовать свои действия, потому что, если этого не произойдёт, я проиграю бой в ту же минуту. Но, если я буду реализовывать задуманное, мои шансы на победу будут намного выше.

Я уйду с поясом на своей талии, и в этом нет никаких сомнений. Я собираюсь побить его во всех аспектах. И я определённо настраиваюсь на досрочную остановку», – сказал Миочич в подкасте Believe You Me.

Напомним, поединок Джона Джонса и Стипе Миочича состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).