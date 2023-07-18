Джефф Монсон проведёт бой с Олегом Тактаровым
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Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон проведёт поединок с Олегом Тактаровым 4 августа на турнире в Москве.
«Оппонент по прощальному бою пока не определён, но 4 августа моим соперником станет Олег Тактаров. Это решилось только вчера.
Я получил предложение и согласился. Поединок пройдёт в Москве», – приводит слова Монсона «Спорт-экспресс».
Монсону 52 года. В 2018 году он получил российский паспорт. Боец известен выступлениями в различных бойцовских промоушенах, включая UFC. В его активе 60 побед, 26 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. Ещё один бой признан несостоявшимся.
55-летний Тактаров свой последний поединок провёл в 2008 году. Тогда россиянин одержал победу в поединке с Марком Керром болевым приёмом.
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