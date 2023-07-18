Олимпийский чемпион Мехонцев: если бы меня позвали посмотреть женский бокс, я бы не пошёл
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Чемпион Олимпийских игр 2012 года россиянин Егор Мехонцев высказался по поводу женского бокса.
«Когда я участвовал в Олимпиаде в 2012 году, тогда впервые там был представлен женский бокс. Наши девушки взяли серебряные медали, а мы болели и переживали за них. Так что это всё допустимо, не противоречит закону. Если хочется, то надо дать человеку возможность. Но если бы меня позвали посмотреть женский бокс, то я бы не пошёл. На это времени я бы не нашёл, не готов его смотреть. Есть много и других замечательных зрелищ», — приводит слова Мехонцева Legalbet.
Мехонцев становился победителем Олимпийских игр в 2012 году. В 2009-м он выигрывал чемпионат Европы, а в 2008-м и 2010-м — чемпионаты мира.
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