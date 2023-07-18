Тренер Мохнаткиной: Марина совершает слишком много ошибок, её нужно контролировать

Известный российский тренер Расул Магомедалиев высказался по поводу своей подопечной Марины Мохнаткиной.

«Рост у Марины чувствуется, но она также допускает ошибки. Много ошибок. Её нужно контролировать, направлять в нужное русло. Тогда у неё всё получается. Но ошибок, конечно, много. Я один раз секундировал её из угла, она хорошо слышала подсказки, а сейчас посмотрел второй бой. Она была самостоятельна, почти никого не слушала. Это печально, конечно. Это её единственная проблема, а так она сильная и напористая девчонка.

Не могу оценить, насколько серьёзно она претендует на победу в сезоне PFL, потому что не занимаюсь её тренировочным процессом сейчас. Она у нас провела шикарные сборы, уехала в прекрасной форме на первый бой. Осталась там и не приезжает, поэтому не могу сказать, в какой она форме. В любом случае Марина сильнее своей соперницы по полуфиналу Эмбер Леброк», — приводит слова Магомедалиева Metaratings.

В общей сложности Мохнаткина в смешанных единоборствах провела 13 боёв, в которых одержала десять побед (одну нокаутом) и потерпела три поражения. Мохнаткина также является шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы по самбо.