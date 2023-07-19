«Так может каждый восьмилетний ребёнок в Пенсильвании». Никал высмеял борьбу Чимаева

Американец Бо Никал высказался по поводу борцовских навыков шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
«Я смотрел все бои Чимаева. Чувак, каждый восьмилетний ребёнок в Пенсильвании может делать то же самое, что и Хамзат, на том же уровне. У меня постоянно возникал вопрос: этот парень считается хорошим борцом? О чём вы говорите? Я не хочу негативно относиться к навыкам людей, я уважаю навыки Чимаева. Тем более ММА — совершенно другой вид спорта.
Но, если бы мы провели борцовский поединок, я бы убил Чимаева меньше чем за 60 секунд, абсолютно без шансов. Но, повторюсь, ММА — совершенно другой вид спорта», – заявил Никал в интервью Майклу Биспингу.
Хамзату Чимаеву 29 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2018 году и в июле 2020-го провёл свой первый поединок в UFC.
В апреле 2022 года на турнире UFC 273 Чимаев победил единогласным судейским решением бывшего претендента на титул, бразильца Гилберта Бёрнса, после чего на UFC 279 в сентябре досрочно финишировал в первом раунде американца Кевина Холланда.
- 19 июля 2023
-
15:38
-
15:10
-
14:58
-
14:37
-
14:31
-
14:05
-
13:46
-
13:39
-
13:32
-
12:41
-
12:02
-
11:30
-
10:50
-
10:16
-
10:02
-
09:48
-
09:43
-
01:02
-
00:43
-
00:36
- 18 июля 2023
-
23:35
-
23:15
-
23:04
-
22:34
-
22:01
-
21:32
-
20:42
-
20:32
-
19:45
-
19:04
-
18:35
-
17:45
-
17:13
-
16:46
-
16:26