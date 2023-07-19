«Так может каждый восьмилетний ребёнок в Пенсильвании». Никал высмеял борьбу Чимаева

Американец Бо Никал высказался по поводу борцовских навыков шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Я смотрел все бои Чимаева. Чувак, каждый восьмилетний ребёнок в Пенсильвании может делать то же самое, что и Хамзат, на том же уровне. У меня постоянно возникал вопрос: этот парень считается хорошим борцом? О чём вы говорите? Я не хочу негативно относиться к навыкам людей, я уважаю навыки Чимаева. Тем более ММА — совершенно другой вид спорта.

Но, если бы мы провели борцовский поединок, я бы убил Чимаева меньше чем за 60 секунд, абсолютно без шансов. Но, повторюсь, ММА — совершенно другой вид спорта», – заявил Никал в интервью Майклу Биспингу.

Хамзату Чимаеву 29 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2018 году и в июле 2020-го провёл свой первый поединок в UFC.

В апреле 2022 года на турнире UFC 273 Чимаев победил единогласным судейским решением бывшего претендента на титул, бразильца Гилберта Бёрнса, после чего на UFC 279 в сентябре досрочно финишировал в первом раунде американца Кевина Холланда.