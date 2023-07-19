Инсайдер: Умар Нурмагомедов снялся с боя против Кори Сэндхагена

Российский проспект легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов (16-0) снялся с поединка против американца Кори Сэндхагена (16-4), который должен был состояться 6 августа на турнире UFC on EPSN 50 в Нэшвилле (США), сообщает в социальных сетях MMA-обозреватель Дэйв Шмуленсон.

В настоящий момент команда Сэндхагена ищет замену. В своём последнем бою в марте американец победил раздельным решением эквадорца Марлона Веру.

Умару Нурмагомедову 27 лет. Боец выступает с 2016 года. В январе 2021-го дебютировал в UFC. Всего на счету россиянина в сильнейшей организации мира четыре победы и ни одного поражения. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 217 в январе Нурмагомедов нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса.