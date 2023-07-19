Кормье: люди будут сильно разочарованы следующим соперником Махачева

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье высказался о следующем сопернике россиянина Ислама Махачева, готовящегося выступить на UFC 294.

«Мне кажется, что в следующем бою Ислам Махачев подерётся с кем-то, кого даже не рассматривают. Предполагается, что это будет победитель боя Порье и Гэтжи, но я не верю, что у этих парней получится избежать повреждений и так быстро выйти на чемпионский бой.

Я также знаю, что Чарльз Оливейра не будет драться в октябре, о чём он уже уведомил UFC. Нам придётся спуститься по рейтингу легковесов и найти другого парня. Люди будут сильно разочарованы. Это будет парень, стоящий на четвёртом, пятом или шестом месте», – сказал Кормье в эфире ESPN.