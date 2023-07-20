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Василевский считает, что Чимаев получит титульный бой, если победит Косту

Василевский считает, что Чимаев получит титульный бой, если победит Косту
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался по поводу предстоящего поединка между шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и бразильцем Пауло Костой.

«Думаю, что, если Чимаев победит Косту, ему точно дадут титульник, потому что он давно на слуху и многих побил уверенно. Думаю, что у бразильца не хватит уровня борьбы, чтобы остановить Хамзата. В стойке Коста хорош, может попасть, но борьбы ему как раз не хватает. В этом плане хорошей проверкой стал бы Колби Ковингтон, но Хамзат перешёл в средний вес. У Колби сильная борьба, он хорошо дышит и мог бы противостоять напору Чимаева.

Коста двухлетней давности был бы гораздо опаснее и, наверное, побил бы Чимаева, но сейчас я их шансы оцениваю как 60 на 40 в пользу Хамзата. В среднем весе Чимаеву будет тяжелее, потому что Коста – очень габаритный боец. Это не меняет дело в корне, но Хамзату будет тяжело. Этот бой станет для него серьёзной проверкой. Козырь Хамзата – физическая мощь, а использовать это преимущество в среднем весе с более крупными ребятами ему будет тяжелее», – приводит слова Василевского Metaratings.

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