Хавьер Мендес: не думаю, что Хабиб согласится на схватку с Сен-Пьером по грэпплингу

Известный тренер ММА Хавьер Мендес усомнился в том, что его бывший подопечный и экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов согласится на схватку по грэпплингу с Жоржем Сен-Пьером.
«Я не думаю, что Хабиб согласится бороться с Сен-Пьером, так как сейчас он старается уделять максимум времени семье. А любой вызов он принимает всерьёз, так что пришлось бы концентрироваться на подготовке. Он не сможет отнестись к такому бою спустя рукава, поэтому я не жду этой схватки.
Но я не обсуждал это с Хабибом. Для Сен-Пьера вряд ли есть соперник лучше. При этом Хабиб постоянно тренируется и борется, но не для боя. Он показывает свой уровень молодёжи, и любой боец из его команды прекрасно борется, потому что тренируется у Хабиба, которого воспитал его отец», — приводит слова Мендеса MMAJinkie.
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