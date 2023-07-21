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Сергей Кузьмин победил Германа Монтеса на турнире в Санкт-Петербурге

Сергей Кузьмин победил Германа Монтеса на турнире в Санкт-Петербурге
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Российский боксёр Сергей Кузьмин (19-2, КО 14) в четверг, 20 июля, в Санкт-Петербурге техническим нокаутом одолел мексиканца Германа Гарсию Монтеса (8-6, КО 8). Поединок был остановлен перед девятым раундом по причине серьёзного рассечения у спортсмена из Мексики. Стоит отметить, что в самой концовке восьмой трёхминутки Монтесу был отсчитан нокдаун.

Победная серия проживающего Кузьмина составляет уже четыре боя. В последний раз россиянин выходил на ринг в сентябре 2022 года, когда единогласным решением судей победил Тиана Фика из ЮАР.

Также перед главным боем состоялся официальный анонс противостояния между россиянами Алексеем Папиным (15-1, КО 14) и Сосланом Асбаровым (4-0, КО 1), известного также по выступлениям на голых кулаках. Этот поединок пройдёт в 2023 году. Боксёры провели стердаун.

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