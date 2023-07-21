Хабиб рассказал о травме Умара Нурмагомедова и обозначил сроки его возвращения

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал травму Умара Нурмагомедова, полученную перед боем с Кори Сэндхагеном.
Бой Умара Нурмагомедова с Сэндхагеном должен был пройти 5 августа в Нэшвилле, но российский боец получил травму плеча и снялся с поединка.
«Те, кто сталкивался с этой травмой в бойцовской сфере, знают, что такое, когда плечо вылетает. Последние полтора-два года у Умара эта проблема есть. Иногда плечо вылетает, обратно возвращается. В этом лагере плечо у него вылетало три-четыре раза, и в последний раз это было жёстко. Умар уже встречался с руководством UFC, сделал МРТ, ему будут оперировать плечо в пятницу. Если нож касается любой части тела, уходит 2–3 месяца. Думаю, если ему связку оперировать будут, то это на четыре месяца, ещё три месяца восстановить физическую форму. Думаю, что в лучшем случае Умар подерётся в начале следующего года», — приводит слова Хабиба Gorilla Fighting.
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