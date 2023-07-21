Видео победы Александра Шлеменко над Алексом Оливейрой на Shlemenko FC 8

21 июля в Омске прошёл турнир по смешанным единоборствам Shlemenko Fighting Championship 8, в главном событии которого встречались известный российский боец ММА Александр Шлеменко и экс-боец UFC бразилец Алекс Оливейра.

Поединок завершился в первом раунде победой россиянина удушающим приёмом.

Победа Шлеменко удушающим приёмом над Алексом Оливейрой:

Напомним, предыдущий бой по правилам ММА Шлеменко провёл в декабре 2022 года. Тогда Александр проиграл единогласным решением судей Магомеду Исмаилову. Всего в активе Шлеменко 62 победы, 15 поражений и одна ничья в профессиональных смешанных единоборствах.

Алекс Оливейра выступал в UFC с 2015 по 2022 год. Всего в активе бразильца 23 победы, 16 поражений и одна ничья в ММА. Ещё два боя с участием Оливейры были признаны несостоявшимися.