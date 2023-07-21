Шлеменко не заметил Оливейру. Оформил финиш за две минуты и не собирается уходить

21 июля в Омске прошёл турнир Shlemenko Fighting Championship 8, который все с нетерпением ожидали из-за главного события. Свой очередной поединок провёл Александр Шлеменко. Соперником Шторма стал опытный Алекс Оливейра. Он выступал в UFC и показывал себя очень интересно. А теперь бразилец приехал в Россию, чтобы подраться со Шлеменко. Стоит отметить, что поединок действительно оправдал все ожидания.

Шторм не мог выиграть на протяжении трёх боёв в MMA. Сначала он за 22 секунды проиграл Александару Ракичу. Затем ничью присудили в его поединке с Клебером Соузой на SFC 5. А Магомеду Исмаилову Александр уступил единогласным решением. Но последний поединок Шлеменко всё-таки оставил за собой. Он одолел Ясубея Эномото в бою по правилам кикбоксинга. Теперь же Шторм рассчитывал прервать неудачную серию в MMA.

Оливейра провёл последний бой в UFC в марте 2022 года. В лучшем промоушене на планете он имел рекорд 11-10-1. После ухода бразилец дважды проиграл и одержал три победы. Триумфовать получилось и в последнем бою. На турнире Titan FC 82 – SBC 47: Revenge Ковбой нокаутировал Стефана Секулича уже в первом раунде. Поэтому Алекс подходил к поединку со Штормом в прекрасном эмоциональном состоянии.

Соперники быстро полезли в рубку, раскачиваться никто не собирался. Оливейра выглядел быстрее на старте встречи. Он даже донёс тяжелейшее колено, но Александр выстоял. А затем бразилец допустил роковую ошибку. Шлеменко перевёл соперника в партер, занял удобную позицию и вышел на удушающий! Алекс оказался в патовой ситуации и был вынужден сдаться.

После завершения поединка радостный Шлеменко благодарил публику и намекнул, что уходить из единоборств пока не собирается: «Спасибо вам всем, мы сделали это. За меня говорят многое. Пора завязывать, перевязывать. Я вышел на восьмитысячную арену. И как я мог проиграть? Я вышел для вас. И хорошо всё получилось. Мы сила! Также, несмотря ни на что, друзья – давайте не будем унывать. Всё у нас будет хорошо».

Шлеменко наконец-то одержал долгожданную победу в MMA и прервал свою неприятную серию. А ещё продемонстрировал, что готов к самым серьёзным вызовам. А вот Оливейра откровенно не удивил. Слишком уж быстро Шторм расправился с Алексом.