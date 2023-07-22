Эдди Хирн: хочу, чтобы Бивол подрался с победителем боя Бетербиев — Смит

Известный промоутер Эдди Хирн заявил, что хочет боя российского непобеждённого боксёра Дмитрия Бивола с победителем противостояния между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом.

«Я бы хотел, чтобы Дмитрий Бивол встретился с победителем боя между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом. Но для начала нужно хорошенько к этому подготовиться. Сначала Бивол хочет провести бой с Энтони Ярдом. Он хочет сделать это в Америке», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Бой Артура Бетербиева со Смитом пройдёт 19 августа. Напомним, Бетербиев будет защищать звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBO.

В активе Артура 19 побед в 19 поединках. У Дмитрия Бивола 21 победа в 21 бою в профессиональной карьере.