Мэнни Пакьяо проведёт выставочный бой с многократным чемпионом мира по тайскому боксу

Легендарный филиппинский боксёр, бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо проведёт выставочный поединок с многократным чемпионом мира по тайскому боксу Буакавом Банчамеком, сообщает BoxingScene.
Ожидается, что поединок пройдёт в весовой категории по правилам бокса и продлится шесть раундов по три минуты.
Пакьяо официально завершил профессиональную карьеру в 2021 году после поражения от Йордениса Угаса. Всего за профессиональную карьеру у филиппинца 62 победы, восемь поражений и две ничьих. В декабре прошлого года Мэнни проводил выставочный бой с южнокорейским блогером Ди Кей Йо и одержал победу единогласным решением судей.
Банчамек известен по выступлениям в боях по правилам тайского бокса, кикбоксинга и шутбоксинга. Также он стал первым в истории двукратным победителем Гран-при К-1 World МАХ.
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