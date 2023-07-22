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Мэнни Пакьяо проведёт выставочный бой с многократным чемпионом мира по тайскому боксу

Мэнни Пакьяо проведёт выставочный бой с многократным чемпионом мира по тайскому боксу
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Легендарный филиппинский боксёр, бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо проведёт выставочный поединок с многократным чемпионом мира по тайскому боксу Буакавом Банчамеком, сообщает BoxingScene.

Ожидается, что поединок пройдёт в весовой категории по правилам бокса и продлится шесть раундов по три минуты.

Пакьяо официально завершил профессиональную карьеру в 2021 году после поражения от Йордениса Угаса. Всего за профессиональную карьеру у филиппинца 62 победы, восемь поражений и две ничьих. В декабре прошлого года Мэнни проводил выставочный бой с южнокорейским блогером Ди Кей Йо и одержал победу единогласным решением судей.

Банчамек известен по выступлениям в боях по правилам тайского бокса, кикбоксинга и шутбоксинга. Также он стал первым в истории двукратным победителем Гран-при К-1 World МАХ.

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