Чемпион Ural FC и Naiza FC Ермеков рассчитывает провести бой с Александром Шлеменко

Казахстанский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Ural FC и Naiza FC Даурен Ермеков высказался о возможном поединке с россиянином Александром Шлеменко.

«Да, я смотрел его предыдущий поединок, хороший бой был. Надеюсь, от меня он никуда не денется. Главное, чтобы он согласился»», — приводит слова Ермекова Legalbet.

Напомним, в Ural FC планировали организовать поединок Ермекова и Шлеменко.

Александр Шлеменко — бывший чемпион Bellator. В его активе 62 победы, 15 поражений и одна ничья в профессиональных смешанных единоборствах. 21 июля в Омске Шлеменко провёл бой в рамках турнира Shlemenco Fighting Championship 8 с бразильцем Алексом Оливейрой и одержал победу удушающим приёмом в первом раунде.