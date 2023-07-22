Шлеменко легко победил ветерана UFC. Шторм остаётся суперзвездой ММА?

Не секрет, что 2022 год получился для Александра Шлеменко провальным. Сначала Шторм улетел в быстрый нокаут от малоизвестного на тот момент Александра Илича, потом ему буквально подарили ничью в откровенно неудачном поединке с Клебером Соузой, а на исходе календарного года Шлеменко оказался сенсационно деклассирован в стойке Магомедом Исмаиловым. Неудивительно, что ветерана многие поспешили списать со счетов, тем более что ему недавно исполнилось 39 лет.

Но сам Александр не собирался вешать перчатки на гвоздь. Вернуться на победную тропу он решил в поединке со старым знакомым — Ясубеем Эномото. Вот только бой было решено провести по правилам кикбоксинга: возможно, российский ветеран хотел банально отдохнуть от смешанных единоборств. Схватка с японским Самураем получилась спорной: Шторм забрал победу решением судей, но Ясубей как минимум дал оппоненту сложнейший бой.

И вчера состоялось возвращение Шлеменко в ММА. Соперник россиянина, Алекс Оливейра, мог похвастаться неплохим послужным списком и длительной, пусть и не самой впечатляющей карьерой в ММА. Бразилец веселился на пресс-конференциях, танцевал во время выхода на арену, но в октагоне не показал ничего. А вот Александр проявил себя блестяще: разобрал Оливейру за две минуты, завершив бой не в своём привычном стиле — удушающим приёмом.

«Спасибо вам всем, мы сделали это. За меня говорят многое. Пора завязывать, перевязывать. Я вышел на восьмитысячную арену. И как я мог проиграть? Я вышел для вас. И хорошо всё получилось. Мы сила! Также, несмотря ни на что, друзья — давайте не будем унывать. Всё у нас будет хорошо», — сказал Шлеменко после боя.

Александр был искренне счастлив после победы. Действительно, он провёл отличный поединок, пусть Оливейру и нельзя назвать настоящим топом, учитывая, что последние годы бразилец провёл в местечковых промоушенах. Может, Шлеменко действительно рановато списали из суперзвёзд наших ММА? И да, и нет. Шторм остаётся крепким бойцом, вполне конкурентоспособным на уровне российских промоушенов. Но считать его одним из лучших в своём весе уже не стоит.

Бить заезжих бразильцев — это здорово, но ведь условный Минеев или Исмаилов уже не по зубам Шлеменко. А ведь есть ещё братья Токовы и другие звёзды, которые постепенно обошли Александра в статусе. Несмотря на здоровый образ жизни, Шторм уже совсем не тот, что раньше: 79 профессиональных поединков измотают даже самый крепкий организм. Александру уже не под силу соперники топ-уровня, зато попылить ещё пару лет он точно в состоянии. Сил у него хватает.