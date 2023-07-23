Чимаев: я заставлю Косту плакать, он только много болтает
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Шведско-чеченский непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал анонс своего поединка с бразильским средневесом Пауло Костой.
«Здорово размазать кого-то и заработать денег — отлично. Люблю эту работу. Счастлив вернуться. И хорошо, что бой будет в Абу-Даби. Мусульманская страна, я получу много поддержки, там совершенно другая энергетика, люди меня любят. Коста — обычный боец. Ничего особенного, только много болтает. Мой последний соперник тоже много болтал, а в клетке я оторвал ему голову. Я заставлю Косту плакать. Не считаю, что он слишком большой, я размажу кого угодно», — приводит слова Чимаева Sportskeeda.
Поединок Хамзата Чимаева и Пауло Косты пройдёт 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.
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